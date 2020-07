Horarios calurosos, cabeza fría

Esto es fútbol. Cuando se vislumbra un determinado marcador final acorde con las sensaciones de todo un choque, el epílogo de la contienda cambia la impresión por puntos. En Anduva puede que se perdieran dos puntos, los mismos que por fin se han ganado en el Mediterráneo. A cualquier seguidor rojiblanco le seguirá recorriendo por el cuerpo un pequeño sinsabor pese a la victoria, pero pretender a estas alturas que cualquier equipo rinda a tope tras la extraña pretemporada, con todo el calor, con la humedad y con la proximidad entre jornadas, es toda una quimera. Por cierto, como en Almería lo de la humedad y el calor no se da con frecuencia, no se programan los partidos por la noche, sino que la LFP los fija todos a las 19:30 horas, incluyendo el último horario confirmado ante el Rayo Vallecano. Es más, hasta ahora el mayor descanso acumulado de los aspirantes al ascenso entre jornadas le corresponde a los equipos aragoneses. Datos comprobables e irrefutables. Tanto Huesca como Zaragoza (qué coincidencia) han podido disfrutar de extensos reposos en comparación con Almería y Cádiz. Esto es manipular la competición, Repito, manipular la competición, porque este detalle resulta más que decisivo en esta reanudación, que se pretende finalizar cuanto antes para poder encarar sin demasiado retraso la siguiente temporada. La UDA, en concreto, ha descansado unas 100 horas menos que los conjuntos aragoneses desde la vuelta de la liga. Volviendo a la fatiga que se viene observando, en Elche se pudo ver este pasado martes un encuentro similar al que nos ocupa en esta acta, con dos equipos guardando fuerzas para determinados momentos del choque. Por eso, no se debe menospreciar a un Almería que desde la llegada de Mauro Silva ha tendido lagunas, pero que ha sumado cuatro puntos. Quien piense y compare con los equipos de Emery y Javi Gracia, los dos que ascendieron a Primera como UDA, comete un grave error. El escenario es completamente diferente, y el técnico de turno tendrá mucho que decir conforme vayan pasando las jornadas. En Anduva se fue de más a menos y viceversa en esta victoria. Hay que ir administrando las fuerzas, y si bien el Sporting tuvo sus ocasiones, el nuevo Almería de Mario Silva también dispuso de varias que hicieron emplearse a fondo a Mariño, mientras que Fernando no tuvo que intervenir en ninguna acción decisiva. También el fondo de armario empieza a desequilibrar balanzas, pues cobra importancia vital el hecho de que se planten frescos en la segunda mitad jugadores del calibre de Petrovic o Villalba. Quizá se podría haber planteado algo similar con Lazo y Appiah, pero al contrario, ya que Lazo sale de una lesión y quizá estaría más dispuesto a encarar a contrarios fatigados. El que parece tener una pila Duracell es Balliu. El albanés no paró de incordiar como si fuera un extremo. De él partió el gol anulado y una ocasión franca que Mariño desvió in extremis. Ojo, que Zaragoza y Cádiz flaquean. Aposté, allá en febrero pasado, por el ascenso directo de Almería y Huesca, y del Girona en las eliminatorias. Son las tres mejores plantillas. Mantengo la apuesta.