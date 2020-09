Hoy se anda

Hace más de una semana, bajo un típico atardecer de viento previo a un otoño inminente, me puse los tenis, mis auriculares a tope con Nick Cave, Editors y The Black Keys, entre algunos otros grupos, y empecé a caminar desde la frontera entre Ciudad Jardín y El Zapillo, a la altura de la Habana Playa, hacia la Universidad de Almería. Supuestamente había quedado con Marina, Alicia y David, tres de mis amigos de la infancia con los que he tenido la suerte de reencontrarme este pasado verano, pero mis ganas por salir a la calle ese día, después de estar trabajando sin descanso delante del ordenador desde bien temprano, me hicieron adelantarme a la hora prevista y acabar andando en soledad por todo el Paseo Marítimo, que pisé desde El Palmeral, a un ritmo prácticamente de trote. Llegué a la UAL y a mi regreso decidí cambiar mi ruta rodear el Parque del Andarax y venirme ya de noche por el Camino del Jaúl Bajo, una de las pocas carreteras auténticas que quedan de la vieja Vega de Acá y que a muchos que tuvimos abuelos vegueros o que convertimos dicha zona en nuestro parque de atracciones de críos, nos trae muchísimos recuerdos de una forma de vida que, desgraciadamente, ya no se ve entre las nuevas generaciones. Total, que con la tontería casi hice catorce kilómetros, volví al murillo del Marítimo, para ver a Marina, Alicia y David, y les comenté que tenía las piernas cargadas, que estaba deseando tener agujetas al día siguiente para notar que había hecho lo que para mí, por mi condición de amante de los bares y del cancaneo, ya era una actividad deportiva en toda regla como puede ser para los amantes del crossfit una tarde en una nave industrial lúgubre a la que creo que suelen llamar el box. Me motivé tanto que dijimos de empezar a quedar para salir a andar cada noche y en una semana, o algo así, ponernos ya incluso a correr. Y os juro que lo hemos intentado, pero no sé por qué desde aquella caminata solitaria hemos acabado siempre en los bares o en nuestra playa de Las Conchas para morir de la risa recordando anécdotas, que tampoco está nada mal, pero bueno, vamos a ver si hoy por fin se anda que necesito más agujetas que resacas.