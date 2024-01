En Google no busco una cosa y la encuentro. Así me he “topado” con el libro: “La política en 100 preguntas” de Santiago Armesilla, y he copiado: ¿Puede haber imperios universales? ¿Es imposible una sociedad política universal? ¿Nos encontramos ya en el curso hacia sociedades políticas postestatales? Pero ésta sí es mía: ¿Lo de Davos no responde a esas preguntas? Ignacio Flores