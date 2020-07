Hoy puede ser un gran día, como dice Serrat, pero en este caso para los aficionados del Real Madrid que acarician el título de campeones de liga pendientes de lo que hagan los suyos esta noche en el Nuevo Los Cármenes de Granada. Cuando el gran Joan Manuel escribió este tema, seguramente no estaba pensando en el equipo merengue, pero si este lunes el los de Zidane le ganan a los nazaríes, le arrebatará la corona al Barcelona, en una competición que desde hace años es cosa de dos, con permiso del Atlético de Madrid que se alzó con la copa en la temporada 2014. Pero los partidos hay que disputarlos y como suele decirse, hasta el rabo, todo es toro. Y si no, díganselo a la hinchada del Cádiz que este sábado tuvo que posponer la celebración del ascenso después de caer ante el Fuenlabrada quien le torpedeó la fiesta al submarino amarillo. Miles de personas en la calle tuvieron que guardar el champán y la espuma para otra ocasión; tal vez el próximo viernes cuando visite al Girona de nuestro paisano Francisco. Pero hoy lunes también puede ser un gran día para que el Almería no deje pasar los play off y toda la provincia sueñe con volver a los viejos buenos tiempos de un pasado reciente. Ha dejado escapar muchas posibilidades de subir a lo más alto de la tabla y cada vez quedan menos trenes que pasan por aquí. Este año de competición teñida de pandemia y estadios vacíos, sigue ofreciendo oportunidades que están ahí a la espera de ser tomadas. Los que bajan y los que suben. Los campeones locales y los europeos, de un verano vertiginoso después de tres meses de parón sanitario, se conocerán de aquí a treinta días. Me dejé para el final al Leeds United dirigido por un genio llamado Marcelo Bielsa. Primero en la Championship guiados por Pablo Hernández autor del gol el sábado contra el Swansea, el equipo de Yorkshire el jueves puede regresar a la Premier Ligue. La ciudad es un delirio, adoran al Loco, su nuevo Mesías.