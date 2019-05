"Hoy no ha venido el médico"

Parece una frase de antaño. De la década de los 60-70 pero nada más lejos de la realidad. Se trata de una frase con apenas "tres semanas de vida", de una ciudadadana de la provincia almeriense. Concretamente de uno de los tantos municipios que peligran en la actualidad debido a la despoblación que acecha sobre este en los últimos años. Y es que la protagonista de la historia, perteneciente a la localidad de Laroya, me contaba hace unos días que, cito textualmente, "el médico lleva varias semanas sin venir. Solo hay uno para esta zona del Almanzora y la situación se hace a veces insostenible porque pasan días y días y no viene". Benitagla, con menos de cien habitantes, es el municipio que más ha sufrido este problema al que se enfrentan muchos pueblos del interior y del almanzora almeriense. Alcudia de Monteagud, Alsodux, Castro de Filabres, Almócita, Cóbdar o el propio de Laroya son otros de los tantos que, por desgracia, padecen este incesante problema. Está claro que ello requiere un esfuerzo de todos y también de una partida económica importante pero no podemos dejar que estos pueblos desaparezcan.