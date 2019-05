Chanquetese muere el domingo". Así titulaba su portada de febrero de 1982 la revista Supertele. Y se quedaron en la gloria. Ni lee bajo tu responsabilidad, ni cuidado spoilers, ni leches. Lo ven eso hoy en día los millennials y no hay sitio en España donde el editor de la publicación pueda esconderse.

Sí, nos hemos vuelto unos tiquismiquis. Y yo el primero. Si nos indignáramos por los problemas reales de la vida una décima parte de lo que lo hacemos cuando llega el listo de turno y te casca quién ha palmado en el último capítulo de Juego de Tronos, el AVE habría llegado a Almería hace años.

Pero ya no solo hay que lidiar con los corrillos del trabajo o con tu cuñado, que a pesar de que le repitas una y otra vez que no quieres saber nada, él sigue erre que erre mientras te da toquecitos en el brazo. La prensa sabe que eso da clics y la red es todo un campo de minas al que más vale no acercarse si no quieres llevarte un disgusto.

Entonces, ¿qué miro yo en el móvil en los tiempos muertos? Los del váter, me refiero. En un principio encontré refugio en los diarios deportivos. Llevo semanas leyendo noticias del Real Madrid y del Barcelona por encima de mis posibilidades. Porque salvo contadas excepciones, los dos grandes se llevan el grueso de los artículos de sus periódicos afines. Pero como aquí ya da igual todo, qué importa que sea un medio de información deportiva. Desde las elecciones generales a las WAG de los jugadores de fútbol, te cuelan lo que sea que incremente el número de visitas. Así que tras doscientas treinta y tres noticias sobre Messi y sus récords también se han sumado a comentar qué personaje hizo aquello en la batalla de Invernalia contra los caminantes blancos. Lo cual me indigna, porque no me quité de Twitter para seguir igual de indignado, pero sin Twitter. Así que lo único que me queda es el apagón informativo y repertirme a mí mismo que hoy no va ser el día en el que el Marca me destripe La larga noche. Hoy no.