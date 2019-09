El mundo del deporte de elite, generalmente muy lejano para los que no se visten de corto, o de largo, según la modalidad deportiva de la que se trate, a veces te brinda la oportunidad de verlo cara a cara, mucho más cerca, y ser consciente de que hay deportistas de elite que no siguen ese patrón de personas distantes, que parecen de una clase superior, casi de otro mundo, inalcanzables para los que no se muevan en su círculo. Sea como sea, son Seres Humanos, como el resto de mortales que habitan en este planeta, aunque unos parecen querer evitarlo, creyéndose dioses que controlan a sus súbditos desde altas torres de marfil, desde sus perfiles de redes sociales en los que alimentan su divinidad con una legión de seguidores que envidian su lujoso nivel de vida. Otros sin embargo, se dejan ver poco para evitar el agobio de las cámaras y de los fans, algo que es totalmente entendible y respetable. Pero ese es el negocio, la primera es imagen que suele vincularse casi siempre, aunque a veces de una forma poco acertada, a un astro del fútbol, a una figura de la NBA o a un piloto de Fórmula 1, todos ellos deportes que mueven millones de personas y de euros, que han sido parasitados desde hace ya unos cuantos años por las grandes plataformas televisivas, por patrocinadores con pocos escrúpulos que han despojado a los fieles seguidores de su sentido común, de su romanticismo, para convertirlos en meros consumidores. Así suele ser todo lo que está vinculado a la elite, aunque afortunadamente siempre hay reductos de esperanza, de resistencia. La amabilidad que derrochan, lo accesibles que son sus jugadoras y el ejemplo de humildad que dan en todas sus facetas, sin recurrir a subir fotos a instagram disfrutando en un yate de sus vacaciones en Mallorca, hace que todos debamos quitarnos el sombrero ante la Selección Española de balonmano que está pasando estos días por Almería. Son jugadoras profesionales, referentes mundiales, pero no han perdido ni un ápice de su humanidad. Diosas en la cancha, donde muestran su poder, pero cercanas, de carne y hueso en la calle donde cada vez más crías quieren seguir sus pasos.