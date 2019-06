LOS ÍDOLOS DE VERDAD

He leído un artículo de un periodista deportivo, en un periódico de deportes y dirigido a un deportista, pero habla de otra cosa. Carlos Matallanas le escribe una carta a Rafa Nadal en el Diario As. Le cuenta que, para él, el concepto de ídolo va mucho más allá de la mera admiración por las aptitudes en un deporte, caso de Nadal con el tenis. Su idolatría no va de eso. Lo que realmente admira Carlos de Rafa es su mentalidad luchadora, la portentosa capacidad de respuesta cuando vienen mal dadas, basada en una fortaleza mental inverosímil. Su valentía. Su tenacidad. Sus cojones.

Carlos le escribe a Rafa postrado en una silla especial, preso en su propio cuerpo joven, sin poder mover casi ninguno de sus músculos y sabiéndose sentenciado, pero con las capacidades intelectuales intactas. Le dice que, según la estadística, ya no le correspondería estar entre nosotros. De hecho, le escribe con las pupilas. Ya no mueve las manos por culpa de esa maldita condena que es la ELA, que empieza por uno y termina paralizando todos los músculos del cuerpo. Así, hasta la muerte.

Supe de la ELA hace muchos años precisamente gracias a mi afición al deporte y a la radio. No recuerdo si fue De la Morena o Alcalá, pero uno de los dos contaba el caso de un futbolista al que le habían diagnosticado la esclerosis lateral amiotrófica. El periodista explicaba los síntomas de esa condena, al tiempo que a mí se me helaba la sangre mientras intentaba coger el sueño. Aquello se me grabó. Unos años después una amiga de mi pueblo sacó también el boleto en la ruleta rusa del destino y no hace mucho tiempo falleció, después de vivir el horrible proceso. Se llamaba Ángela y era una maravilla de persona.

Supongo que la cura de la ELA está ahí afuera y que algún día la comunidad científica conseguirá entender sus perversos mecanismos y fabricará fármacos para hacerle frente. No será ni un periodista deportivo ni un tenista famoso quien pronuncie el "¡eureka!" del descubrimiento. Quizá los miembros del equipo que logren el fármaco que acobarde al bicho ni siquiera han nacido aún. Pero sí tengo claro que para llenar la hucha de la que se han de nutrir los investigadores hace falta hablar de esto. Que todo el mundo sepa de lo que va el asunto.

Así que, gracias Carlos. Y mucha fuerza. Tú, como Ángela, también eres un ídolo.