Igual le viene hasta bien

Los play-off por el ascenso a Primera se retrasan unos cuantos días. Puede que hasta semanas. Visto lo visto y oído a Mario Silva tras el partido frente al Málaga, igual hasta le viene bien al equipo de cara a ese sprint final del campeonato. Creo que el no tener que disputar por ahora esos partidos decisivos no le va a hacer ninguna gracia al equipo de Francisco, que estaba, a priori, en buena línea y ahora se va a ver obligado a parar. Mario Silva y su grupo de colaboradores van a tener más tiempo, no solo para recuperar unidades, sino que para poder preparar en condiciones los partidos frente al Girona, ya que no solo este descanso le va a venir muy bien al grupo, sino que ahora sí que van a tener tiempo más que suficiente como para prepararse de cara a esa eliminatoria. Sin lugar a dudas el Girona es el rival más temido sobre el papel. Entre otras cosas porque tiene -al menos así lo dicen los números- al mejor delantero de la categoría, caso de Stuani. Pero el Almería va a llegar mucho más fresco, pienso yo. Le colgaría el cartel de favorito para este play- off de ascenso. Tiene muy buenos jugadores, como se ha demostrado a lo largo del campeonato, y este descanso les va a servir, entro otras cosas, para "cargar pilas" y coger ese tono ideal para afrontar los partidos que le puedan llevar a ese objetivo que quiere Turki y que no es otro que poder estar la próxima temporada en Primera. Al equipo se le ha escapado la posibilidad de irse de vacaciones con el ascenso directo, pero este campeonato le va a dar una nueva oportunidad. De todos es sabido que el Almería era, por la apuesta de su presidente, el gran rival a batir, el favorito para el ascenso de categoría, y esa "mochila" está ahí. Ahora toca afrontar unos partidos que no van a ser fáciles, pero estoy convencido de que entre los rivales que quedan, a ninguno le gustaría cruzarse con el Almería.