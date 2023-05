Igualdad de oportunidades

Como estas líneas están destinadas a ser publicadas el 28 M, día de elecciones, no quiero formular ninguna pregunta que “las roce, ni siquiera lo más levemente posible”. Ni siquiera como una leve ráfaga de brisa primaveral. Por lo tanto, me formulo y formulo la siguiente pregunta: ¿por qué una persona que trabajó el año pasado como socorrista en una playa andaluza, este año no puede trabajar como socorrista en una piscina de Madrid? Como decían los “guiris”: “mí no comprender”. Ignacio Flores

