En 2012, y gracias al equipo de Diario de Almería, tuve la fortuna de escribir 7 Columnas de Opinión en su Tribuna. Con 34 años, no eres totalmente consciente de la importancia y trascendencia de tal honor y ahora, quiero volver a agradecer esta oportunidad, de compartir algunas reflexiones.

Desde 2017, hasta el momento actual, he tenido más tiempo de repensar; ¿por qué terminó el fenomenal proyecto de ONG Capacitarte y de Arte Inclusivo en Almería, a diferencia de otras ciudades, comunidades autónomas o países del mundo, en los que nace y crece de forma espectacular? Tres años haciendo 17.000 pasos diarios en bicicleta, entre otras cosas, favorecen ver mejor los motivos, razones, realidades e ilusiones que han influido y resultan en el momento actual, el cual estoy reflejando en las Composiciones Fotográficas "Ai Love 2015-2020".

Ahora me parece interesante reflexionar sobre las palabras Ilusión y Realidad. Los conceptos; "Titularidad", "Suplantación de identidad", "Imaginario Colectivo", "Distorsión Cognitiva", "Religión", etc. llevaba tiempo que los sentía como posibles motivos del final de unir "Arte y Discapacidad, 2005-2017" y todo esto me ha motivado a expresar mi opinión, en relación con estas palabras. * Ilusión. Según la RAE, es un concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, sugeridos por la imaginación o causado por engaño de los sentidos. Hay muchos tipos de ilusión y uno que me ha llamado especialmente la atención en estos años ha sido escuchar: "Todo está en tu cabeza, lo que estás haciendo ficticio, 2011-2016", pues yo sí he percibido que todo ha sido muy real. * Realidad. Según la RAE, existencia real y efectiva de algo.

En 2018, empecé a ver que realmente no había asociaciones en Almería, que hicieran danza, pintura, cerámica..., con personas con discapacidad, organizaran exposiciones, mercadillos solidarios, jornadas… y claro, también me llamó mucho la atención habiendo trabajado con tantas entidades, también de "Ocio Inclusivo", que ninguna hubiera cogido la idea original "Arte y Discapacidad". Eso hizo plantearme, si de verdad "Todo está en mi cabeza". En aquel momento, llevando todo el material de Capacitarte al IAJ, no tenía tiempo de prestar más atención a dicha afirmación, más bien, desde mayo a septiembre, estuve escuchando aplausos en mi cabeza todos los días y pensaba la frase "El petróleo manda, el arte ennoblece", Moza bint Nasser al-Missned, Fundación QATAR.

Durante 2019, dediqué más tiempo y neuronas a intentar comprender al "otro", persona que negaba la existencia de una institución de "Utilidad Pública", reconocida por diferentes organismos nacionales e internacionales, generando así, un "Imaginario Colectivo", que no propiciaba la existencia de actividades de "Arte Inclusivo". Y ahí entendí, que una ilusión errónea, había podido crear una "Distorsionar Cognitiva" en la realidad de algunas personas.

Fue ahí donde también entendí que había podido existir "Suplantación de Identidad", al definir como ficticio al "Titular", creador de Capacitarte desde 2005 y de Arte Inclusivo desde 2007. Esto me llevó en 2017 a poner en venta dichas palabras, devolver premios, etc., no los necesito, "Ai Love" gusta hasta en Japón.

Esto me ha llevado en 2020, a ser consciente de que algunas veces, las ideas sobrepasan todas las expectativas y no todo el mundo es capaz de asimilar la grandeza de los hechos, las pruebas, la realidad, y prefieren crear una ilusión, una fantasía que les haga sentirse mejor consigo mismos. Es ahí donde también se inician las "Religiones", etc. Como conclusión, una frase que me gustó de Mark Twain: "Es más fácil engañar a la gente, que convencerla de que ha sido engañada".