Ilusión sí, ilusión no

La realidad es que hay que ser honestos. A la incertidumbre que existía con la llegada de Turki Al-Sheikh, más tras la destitución del entrenador, al Almería precede una ilusión. No diría desbordante, quizá sí más inquietante. Si soy sincero, no sabría definirla. Más bien me hallo en un término de indefinición. Parece imposible no paladear con lo que se está viviendo en el club unionista estos días. Fichajes que no hace tanto parecían imposibles y que ayudan a creer en un proyecto que parece no ponerse techo. Y esa creo que ahora mismo es la gran victoria de este equipo, que mira más hacia arriba que hacia abajo. Que no se marca un tope.

Quizá por pesimismo, pero hay algo que aún no me cuadra. No sé, quizá este sólo en esta guerra. Quizá sólo deba disfrutar de todo lo que está pasando porque el último lustro, a excepción de la temporada anterior, había sido algo incluso desagradable. Alegría en la mayoría de las ocasiones en la meta, pero un camino de pena. Al Almería están llegando refuerzos de verdadera entidad, algunos con una trayectoria grande. Otros, con un futuro prometedor. También otros con un presente esperanzador. Es el caso de José Carlos Lazo, el sustituto real de Luis Rioja. Es cierto que cambiaron las cuentas, ahora el poder económico es superior, pero qué bien le viene al club ser esa plataforma para que ciertos futbolistas puedan dar el salto.

Aún queda mercado y a este ritmo parece que aún veremos varios movimientos. La lectura más fidedigna es que el Peybernes que antes iba a ser capitán general, ahora puede ser uno de los descartes. Habla mucho de lo que se está cociendo en los Juegos del Mediterráneo. Fichajes que permiten creer y tres puntos en la clasificación en un partido casi redondo. Ahora bien, no vamos a entrar por todo. El león no, por ahí no. Sólo espero que la idea quede en mascota porque me acuerdo de uno que lo llevó a la camiseta. Y no estaba tan lejos.