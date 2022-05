Ilusionados, no confiados

Almería, 19 de mayo de 2022. Estimado Piñeiro, veo que no te olvidas de grandes efemérides como aquella de 2007, además redonda al cumplirse el décimoquinto aniversario. Entonces la viví a pie de campo micrófono en mano y fue incontenible la marea humana que invadió el césped para festejar un ascenso a la máxima categoría 28 años después, que se dice pronto. Espero que tras repetir invasión en 2013 ahora la afición haya aprendido que el mejor festejo es vivirlo desde la grada, más aún con todo lo que está preparando el club. Con suerte podrá verse online por redes sociales para quienes no tuvieron la fortuna de hacerse con una entrada en la alocada venta del lunes. Y sí, estoy contigo en que no se puede vender la piel del oso antes de cazarla, pero veo al plantel tan seguro de sí mismo que me parece complicado que se le pueda escapar. Y luego está la tradición de subir en casa, como ante el Castellón (3-0 en 1979), Ponferradina (3-1 en 2007) y Girona (3-0 en 2013). Hágase.