Ilusiónate, Raúl

Almería, 18 de julio de 2019. Estimado Piñeiro, dicen los colegas de profesión que desde mi paternidad me he vuelto un 'blandengue'. Que ya no doy la caña de antaño y me cuesta seguirte el paso. Debe ser eso o que tras tantos años cubriendo el día a día de un club profesional uno ya se ha hecho a todo. De creer que nos comeríamos el mundo tras el último descenso a coquetear tres cursos seguidos con la Segunda B y pensar que la campaña pasada ya no teníamos solución por lo humilde de aquel denominado 'Almería del hambre' o low cost. Al final lo que prevalece es que haya un vestuario unido y un buen director de orquesta, que es lo que ocurrió con FF y la tropa que se armó. Si OF es capaz ahora de generar algo similar no me inquieta mucho lo demás. Toca crecer desde la familiaridad que apuntas y volver a ilusionarse. Fijo que el retoño que te viene en camino te ablandará y abrirá el campo de visión. ¡Ilusiónate, míster! PD: Como ya vimos, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba.