Image washing

Que Arabia Saudí ha impulsado una operación mundial de lavado de imagen a través del deporte, a estas alturas no debiera sorprender a nadie. No importa si la monarquía asesina a periodistas, si las mujeres no tienen derechos, si hay ejecuciones en masa o no se cumplen con estándares mínimos para combatir el cambio climático. Eso da igual. El último en caer en la tentación ha sido el golfista Jon Rahm, número tres del mundo, y número uno en conseguir ingresos después de firmar el mayor contrato de la historia del deporte. El vasco va a recibir en cuatro años unos 520 millones de euros, cifra no oficial, más lo que gane en los torneos en concepto de premios y porcentajes en la LIV Golf. Un dinero que para que nos demos una idea, es comparable con la totalidad de los premios repartidos por el PGA Tour, durante todo el año 2023. Un movimiento que pone en alerta a el circuito, toda vez que los tentáculos de los jeques han traspasado las fronteras del fútbol. No es solo que quieran organizar la copa del mundo 2034 o hacer algo grande con el Newcastle, sino que ya tocan golf, motos GP, Fórmula 1 y van a por el tenis. Negocio y billetes. Como le dijo Maquiavelo a los de Medici en mi libre interpretación; el dinero no es moral ni inmoral: es amoral. Por eso las declaraciones del golfista que realizó tiempo atrás, han tenido que ser matizadas. Hace un año, cuando otros como Sergio García ya habían dado el salto a la liga saudí, Rahm aseguró que nunca había jugado por dinero, sino por amor al golf, “quiero jugar contra los mejores del mundo. Me interesa la historia y el legado”, afirmó quien ahora se ha visto obligado a cambiar de opinión, tan de moda en los últimos tiempos. Si el golfista por temporada lograba premios por valor de 20 millones de euros, y ahora de una tacada se lleva 520, el asunto es bastante claro. Sin ningún tipo de juicio, al final todos tenemos un precio, solo a la espera de que alguien lo pague. Y al vasco le llegó el turno y la oferta. La dignidad, la palabra y la solidaridad, son términos propios de aquellos que no tendrán posibilidades. El dinero hace milagros y modifica la perspectiva. No pasa nada.