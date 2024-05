Lo de esta plantilla es como para salir corriendo. Mucho verbo fácil durante toda la temporada, con discursos últimamente vacíos y con un grado de falta de compromiso increíble. Plantilla que pasará a la historia con más pena que gloria y que ha conseguido que este conjunto se arrastre por la categoría ante una afición que ha estado a años luz de su equipo. La afición sí que ha sentido los colores, el escudo, el respeto por la entidad y por la ciudad, todo lo contrario, a esta plantilla que está a una semana de desconectarse definitivamente de la élite gracias a una horrorosa y vergonzante temporada, algo imperdonable y que la gente tardará mucho en olvidar. Una plantilla que ha sido incapaz de ganar un solo partido en casa, ante su gente, en un año, que se dice pronto, a pesar de las tantas promesas incumplidas por un grupo de futbolistas que no merecen seguir vistiendo la camiseta rojiblanca. Solo hay que echar un ratito viendo los comentarios que día tras día aparecen en redes sociales para comprender el grado de desencanto y frustración que tiene la mayoría de aficionados, que piden un profundo lavado de vestuario, donde el club abra de par en par las ventanas para que llegue aire fresco, con compromiso y acorde a una afición que desea que esta pesadilla acabe. Una plantilla que, a tenor de los números, con cuatro entrenadores, ha sido incapaz de estar a la altura que exige la Primera División y que se despide de la categoría con números sonrojantes. No pueden ser tan malos los cuatro entrenadores que ha tenido el club. Cuatro. El problema está en la plantilla. De ahí que desde la grada del Mediterráneo se empiece a pedir una profunda reestructuración para intentar volver más pronto que tarde a la élite y volver a ver el Almería a los mejores equipos de nuestra liga, pero para eso hay que dragar bien el vestuario. No va a ser tarea fácil, pero lo de esta temporada es, sencillamente, imperdonable.