Londres, 20 de diciembre de 2018. Estimado Navarro, este fin de semana se disputa el encuentro entre el Almería B y el CD Ejido que es muy importante para el filial. Y no me refiero al hecho de ser un duelo de rivalidad geográfica, sino por los puntos que los de Esteban necesitan como el comer. El técnico no tiene culpa de la planificación que la entidad hizo para el regreso a Segunda B. El equipo no levanta cabeza, consolidado en la zona baja y viendo como con el paso de las semanas se hace más difícil acercarse a la permanencia. Esta errática trayectoria del segundo equipo hace que me pregunte si al presidente le importa el filial lo más mínimo. El hecho de que aún no hayan cobrado las primas del ascenso hace que piense que no. Y no lo entiendo. Tener un filial en Segunda B como vivero de futbolistas para el primer equipo tiene sentido en el actual proyecto de austeridad, humildad y hambre. Volver a Segunda B para que el filial descienda a Tercera no habría tenido mucho sentido. Hay que reforzarlo en invierno…