Importante ser cuartos

No se pudo alcanzar el ansiado tercer puesto, pero la cuarta posición no es moco de pavo. De hecho, ante el Girona sí se gozará de la ventaja de no ir a los penaltis, en caso de empate total en la eliminatoria tras la prórroga. Es más, si se llegara a la final y el Rayo eliminara al Leganés (totalmente posible), sería el Almería el equipo que ejercería de mejor clasificado para evitar de nuevo la lotería de los penaltis. Por lo tanto, una victoria que tiene su importancia, además de servir como acicate en pos de salir del bache en el que parecía estar el conjunto rojiblanco. Raúl Ruiz, comentarista televisivo del choque, comentó que la UDA estaba jugando relajada. Es como si Raúl no hubiese visto otros partidos de los almerienses, cuando en realidad visiona y comenta a la UDA con regularidad. El chico no suele estar muy fino. Al equipo de Rubi se le vio desde el comienzo muy metido en el envite, intentando hacer las cosas bien en el aspecto táctico y disputando cada balón como si fuese el último. Más de uno se echó las manos a la cabeza al ver el once inicial, pero el partido de hoy demuestra que un bloque cohesionado vale más que varias estrellas juntas. Si a partir del miércoles los teóricos titulares lo interpretan como sus compañeros lo han hecho en El Molinón, ya se habrá dado un paso importante de cara al apasionante play-off. También el hecho de que la plantilla se quitara la presión al lograr la clasificación en la jornada anterior ante el Logroñés, ayuda a que la mente del jugador esté más despejada, serena y receptiva. Ahora los cuatro conjuntos del play-off empiezan de cero, pero después de la tormenta de hace semanas, parece que las aguas vuelven a su cauce. Hasta Brian, gran jugador pero envuelto en la polémica, lo dio todo junto a sus compañeros. ¡Este es el camino!