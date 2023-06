Almería, 29 de junio de 2023. Estimado Piñeiro, te compro el argumento de congelar la anunciada subida de precios para quienes vayan a ser reubicados de las gradas supletorias a los graderíos originales de ambos fondos. Serían penalizarlos doblemente, ya que por un lado les alejas la visión de los partidos y por otro le tocas el bolsillo. En lo demás me convierto en abogado del diablo y entiendo que el club no puede permitirse el lujo de tener más de 2.000 asientos desperdiciados siendo una de las masas sociales más bajas de Primera División. Es lícito asimismo que pretendan incrementar el presupuesto de ingresos tirando de la famosa lista de espera (habrá que ver el interés real este verano) y entiendo que hay muchos pequeños con ganas de abonarse junto a sus padres que hace un año no pudieron y se quedaron desilusionados. Por eso la entidad debe ser sensible a la hora de reubicar a los fieles de los fondos y estos darle la bienvenida a los nuevos que se apunten.