Imprevisible

En el fútbol, como en la vida, no siempre salen las cosas como estaban previstas. El pasado viernes el colista se imponía ante la UDA. Pocos podían vislumbrar la derrota rojiblanca horas antes de que la bola comenzase a rodar. Los cántabros, con un viejo conocido de los almerienses, obtenían su primer triunfo a domicilio del curso. Un partido del que extraer muchas conclusiones. Poco se entiende todavía la decisión de colocar a un frágil Costas fuera de su posición. Un JMG cuyas alineaciones se han convertido cada vez más en imprevisibles. Pero más allá de la UDA, la pasada semana nos dejó otras sorpresas. No me refiero al campeonato regular, por si había pasado por su mente. La pasada semana el Mirandés volvía a acceder a unas semifinales de Copa. Un equipo de plata se colocaba a una eliminatoria de la finalísima. Todo un hito. En el recuerdo todavía aquella gesta de 2012 con Pablo Infante como la insignia de los rojillos. Las sorpresas gustan y esta nueva Copa es una caja de sorpresas. Un nuevo formato que, aunque no sea perfecto, ha ilusionado a los modestos. ¡Qué aburrido sería este deporte si siempre ganasen los mismos! Así, este torneo ha vuelto a despertar ilusiones. Puede gustar más o menos que los dos colosos estén ya apeados. Pero no hace más que reforzar la necesidad que había de reformar el formato copero. Un torneo que durante los últimos años se hacía demasiado previsible. Puede gustar más o menos que los llamados grandes hayan sido apeados. Pero ello no es motivo para tratar de desprestigiar esta Copa. Todo lo contrario, le da brillo. Una nueva muestra de que en el deporte del once contra once nunca te puedes confiar. La Copa de los modestos. PD: Grande Unicaja a pesar de no haber podido volver a hacerse con la Copa.