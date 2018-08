Incógnitas

Todos coincidíamos, a final de temporada, en que el Almería necesitaba dar un giro radical. La mayoría apuntábamos, y seguimos haciéndolo, al palco. Queríamos que las soluciones empezasen cortando el problema de raíz. Resulta intolerable que siga intacto un modelo de club que ha llevado a los rojiblancos a jugarse el descenso en la última jornada liguera de las cinco últimas temporadas. Sin embargo, el cambio no ha llegado ahí, y sí en la política de fichajes, que continúa siendo a coste cero y buscando jugadores a la baja, pero que posean un perfil joven y semidesconocido que, se supone, les dote de una voracidad que el club vende como suficiente para lograr la salvación. Es este último aspecto el que condiciona todo el análisis del verano unionista. El Almería está haciéndose con futbolistas que son una incógnita, no solo porque a muchos de ellos ni siquiera los hemos visto en acción, algo que, simplemente, es problema nuestro y no suyo, sino, sobre todo, porque desconocemos cómo se adaptarán a una categoría nueva para la mayoría. Es por ello que el tono optimista e ilusionado que está generándose en buena parte del entorno almeriensista se antoja extraño, máxime tras lo muchísimo que se ha sufrido en este último lustro y los pocos motivos que esta directiva nos ha dado para confiar en sus proyectos sin inversión alguna. Mientras tanto, el equipo ha perdido algunas de sus piezas más importantes en la agónica salvación de la pasada campaña y los rivales continúan reforzándose ante la que, se presupone, será la Segunda División más competida de los últimos años. Afrontar una temporada de estas características con un plantel cuyo rendimiento es una incógnita no parece lo más acertado. Sí, el proyecto puede salir bien, pero también puede darse mal. Precisamente, se trata de garantizar, en la medida de lo posible, que irá de forma positiva. Invertir dinero en un delantero contrastado y que asegure un buen puñado de goles sería un maravilloso modo de empezar.