Incompare-cencia

Este miércoles los periodistas que cubren la actualidad del FC Barcelona esperaban la comparecencia de Ronald Koeman antes de viajar a Cádiz. Como de manera habitual el preparador azulgrana se disponía a atender a los medios de comunicación, o al menos eso creíamos. Un técnico, el holandés, que parece que no tenía demasiadas ganas de hablar, encargándose exclusivamente de leer un comunicado. Una incomparecencia, con todas sus letras, que llegó totalmente de imprevisto. Un acto que supone una enorme falta de respeto hacia los periodistas, que se vieron privados de realizar su trabajo. Unos periodistas que estaban en sala de prensa para trabajar, si bien algunos últimamente parece que consideran que están por gusto. No son tiempos fáciles en las filas azulgranas, ni mucho menos. Un club azulgrana que se encuentra sumido en una crisis económica como pocas veces se había visto, más bien como nunca antes se había visto. Una entidad en la que más allá de lo económico su técnico se encuentra más que discutido después del último tropiezo en el Camp Nou frente al Granada este pasado lunes. Una situación nada fácil y nada cómoda para Koeman, si bien ese no es motivo para no atender a los medios de comunicación. Un entrenador que, contando solo esta etapa dirigiendo al conjunto catalán, no es la primera vez que las ha tenido con los medios de comunicación. Cómo olvidar su entrevista a pie de campo tras el último clásico disputado en Valdebebas cuando el holandés se mostraba molesto con el propio periodista. Una actitud que poco favor le hace a la reputación del entrenador todavía del club azulgrana. Un Ronald Koeman que con esta incomparecencia lo único que consigue es empeorar su relación con los medios de comunicación. Los periodistas no son quienes tienen que pagar los platos rotos.