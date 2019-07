Incompetentes

Hace un par de meses Antonio estuvo con sus compañeros y amigos animando al primer equipo del club al que pertenece, el Poli Almería. Era un viernes por la noche y fue a agradecer a un entrenamiento lo que los 'mayores' de la entidad almeriense habían hecho durante la temporada. Ese sentimiento de pertenencia que él y otros niños y jóvenes habían adquirido se irá por culpa del Ayuntamiento de Almería y de la Junta de Andalucía, incapaces de encontrar una solución a un problema que no ha surgido de la noche a la mañana: colocar a los distintos equipos del Poli Almería durante los catorce meses en los que se acometerán obras en el Estadio de la Juventud. El que suscribe es joven, pero no tonto. Y con una decena de campos de fútbol en la capital (sin contar los del Plus Ultra y CNA) que no se le haya encontrado horas de entrenamiento a todos esos niños es intolerable, teniendo que exiliarse casi todos los jóvenes (aquellos que puedan permitírselo por espacio-tiempo) a Viator, incluso pudiendo perder el conjunto cadete, tal y como comentó el nuevo presidente de la entidad almeriense, Lito Garay. Si el que suscribe estas líneas trabajase en el Consistorio de la capital o en la Junta de Andalucía en materia de deporte y no fuese capaz de solucionar este problema, lo mínimo que haría sería dimitir, pensando en esos niños como Antonio, ya que no todos tienen las condiciones para desplazarse hasta el municipio viatoreño. Es plausible la predisposición del Viator, aunque este no es el tema en cuestión, sino el de mandar a un club de la capital fuera de ella, algo que no sorprende después de tantas mentiras (mírese el Juan Rojas) o tomaduras de pelo (entrenamientos de 22:00 a 23:00 para un equipo de Tercera). Por último, sería justo aclarar que este artículo es del periodista arriba firmante, no de la entidad almeriense, ya que no es bueno generalizar, como hizo ese concejal en Navidad, mofándose de un club y de una persona con la que luego sí posa en las fotos.