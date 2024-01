Almería, 18 de enero de 2024. Estimado Piñeiro, como bien apuntas no acabo de entender el interés con muchos visos de realidad del Almería por Romero. En esa demarcación ya pueden actuar tantos otros en el plantel como Arribas, Ramazani, Melero... El único sentido de solicitar su cesión sería que algún efectivo que actúa por dicha demarcación haga las maletas antes del 31 de enero, coincidiendo con el cierre de mercado. Como bien apuntas las prioridades deberían centrarse en reajustar en posiciones que andan triplicadas. Empezando por la portería no creo que sea muy complicado encontrarle acomodo a Mariño (preferiblemente) o Fernando en Segunda. Más difícil es que algún equipo asuma las fichas de Houboulang Mendes o Alejandro Pozo para soltar lastre en el carril diestro. Si me apuras hay jugadores como Puigmal, Lázaro o Kaiky que tampoco cuentan y se les podría buscar acomodo para traer esos 2-3 refuerzos que ansía Garitano y puedan apuntalar al equipo.