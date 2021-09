Indiscutible y discutido

Alo largo de todos estos años siguiendo al Almería, he tenido la suerte de ver grandes delanteros, aunque no todos han sido aprovechados por el técnico de turno. Lo de Castro Santos con Nanni clamaba al cielo. El gallego, con su sistema ultradefensivo, hacía difícil la tarea del bravo delantero argentino, que aún así se las ingenió para demostrar su valía, y olfato, en los pocos partidos que jugó. Ese mismo fútbol defensivo hizo que el Almería de Alcaraz, pese a que la temporada la acabara Boquerón Esteban, no se metiera ni en play-off. Y eso que Ulloa, al que como mucho acompañaba Aleix arriba mientras el resto del equipo estaba detrás de la bola, metió 28 goles. Que la temporada siguiente Gracia renunciara tan alegremente a Ulloa, por más que Charles metiera 32 goles, es otro 'expediente X'. Creo que todos estaremos de acuerdo en que Darwin, pese al gran traspaso al Benfica, podría haber dado mucho más de sí. Y Sadiq, la temporada pasada, no supimos aprovecharlo bien. Esta temporada veremos. Es un delantero que sería indiscutible en cualquier equipo de Segunda y bastantes de Primera. Pero en Almería se lo discute. No gusta a una gran mayoría. Porque sus movimientos son torpes, porque mete lo más difícil y falla lo incomprensible. Porque desespera con su actitud pasta (siempre según esta gente) y porque es egoísta. Criticado incluso cuando marca y se exhibe en Alcorcón como pocos delanteros lo han hecho jamás en Segunda, y más criticado por fallar un penalti que acaba en gol. Imaginen la que le cae cuando no marca. No me canso de defenderlo y repetirlo. Sadiq es mucho más que goles, que meter, mete muchos. El trabajo defensivo, empieza por él. Abre huecos, fija defensas, genera ocasiones de gol. Los defensores rivales le temen. No para de correr "como pollo sin cabeza" (sic). Como escribí en redes sociales, a una gran mayoría le cuesta reconocer su impacto en el equipo. Para mí, la primera piedra del ascenso fue su continuidad. Si Rubi sabe potenciar sus virtudes, en la mayoría de los partidos partiremos con ventaja, porque Sadiq, por más que duela fuera y dentro de la provincia, es un abuso en Segunda.