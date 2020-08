Inexplicable

¿es congruente que en una localidad no se pueda celebrar un campus de fútbol con el fin de mitigar los efectos del coronavirus se haga en el municipio contiguo? Mientras dos guardametas en la playa con su entrenador son obligados por la Policía a que abandonen el lugar a pocos kilómetros se realizan campus en los que hay contacto entre jugadores. Y no uno o dos, más. ¿Es normal que no se puedan reunir diez personas alrededor de un balón pero sí en una terraza a beber? Este periodista no es experto en la materia, desconociendo cuánto influye el tacto del esférico, pero sí que eso es una incongruencia. ¿Por qué en unos municipios sí se puede jugar y en otros no?, ¿por qué se están jugando pachangas en campos privados? Por mucha titulación privada que sea, si el contacto en el fútbol es peligroso, no se puede jugar. ¡Y menos para alquileres! Negocio... ¿Por qué mantienen distancias de seguridad los suplentes, con mascarillas, en un campo con personas que han dado negativo? Jugadores que después se abrazan. ¿Por qué los padres se quedan un buen rato hablando en la puerta de la instalación tras dejar al niño?

Entonces llega Rubiales y le pasa la patata caliente a las territoriales. El mandamás, el que debe asumir la responsabilidad, el que se cargó a Lopetegui, se lava las manos. En el caso de Andalucía, la FAF ha sacado su protocolo para la vuelta a entrenamientos. Una FAF que ya está cobrando inscripciones sin saber cuándo se va a jugar. En el caso de suspensión de la competición, ¿devolverán dinero? Equipos séniores podrían cumplir el protocolo con mucho esfuerzo, ¿pero y en las bases? Mucho personal hace falta para cumplir todas las medidas de manera correcta. ¿Sería descabellado meter a gente que está cobrando el IMV? Según el protocolo, ¿cómo quiere la FAF que se capten jugadores sí sólo pueden entrenar los que tengan ficha? Como regalo a todas estas normas, presentan una autonómica de alevines: niños de once años viajando por media Andalucía cada fin de semana. A todo esto, 25 de agosto y sin saber nada de los centros educativos, con alumnos que estudian carreras fueras y necesitan alojamiento. Todo ello, con las playas a rebosar y los peces gordos de vacaciones. Y uno harto de que gente que ha hecho el ridículo regañe al pueblo semana sí y semana también.