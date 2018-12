Ingenuidad de Sekou

Que el Lugo se encargó de que hubiera poco fútbol desde el momento de la expulsión de Ruiz es un hecho. Que el Almería buscó el triunfo de forma desordenada y se dejó arrastrar por las artes lucenses también. En este escenario, la entrada de Sekou a mí, particularmente, me parecía idónea y en cierto modo tardía. El delantero iba a tener protagonismo, pero no el deseado por todos. El clarísimo penalti que le hicieron y no le señalaron no puede ser un justificante ni un atenuante. Sekou pecó de ingenuo y cayó en las redes de Vieira, que pareció estar a entre la vida y la muerte a tenor de los 4 larguísimos minutos en los que estuvo atendido, con el juego parado y que, por supuesto, el colegiado no tuvo a bien sumar a los 4 que ya había añadido. Fue curioso ver lo rápido que el defensor gallego volvió al terreno de juego, con la satisfacción de haber cumplido la misión de arañarle el mayor tiempo posible al cronómetro. El árbitro, por cierto, es culpable de muchas cosas, como no gestionar bien las constantes pérdidas de tiempo visitantes, de no señalar un penalti clamoroso y de un arbitraje, en general, lamentable, pero de lo que no fue responsable fue de la bisoñez de Sekou, que con su desafortunada acción acabó de matar el partido, para desesperación del Almería y satisfacción gallega. Estoy convencido de que el ex delantero del filial está arrepentido de la acción. Es más, creo que se arrepintió al segundo de producirla y fue consciente de la tontería que acababa de hacer. Una acción que, además, no le ayuda de cara a su futuro en el primer equipo. Alfonso García ya no quiso hacerle ficha del primer equipo en verano y desde entonces sigue teniéndolo en un puesto preferente para aliviar gastos de la primera plantilla, pese a que ha tenido algunas acciones decisivas, especialmente en Copa. Es posible incluso que esa acción fuera la última de Sekou esta temporada en el Almería. Es posible que le sancionen más de un partido y para cuando pueda volver, su cesión puede estar más que encarrilada. PD: Fran, quien quiera que te esté asesorando con tus llamamientos a la afición te está haciendo un flaco favor…