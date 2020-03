La primera semana de confinamiento nacional se encuentra ya aquí al lado. Innumerables horas entre cuatro paredes. Solos, con los compañeros de piso o con la familia. Una nueva forma de vida no deseada. Punto y aparte a muchas de nuestras costumbres que deseamos poder retomar más pronto que tarde. Eso significaría que la lucha contra este virus estaría tocando su fin. No se hicieron de esperar las primeras iniciativas, desde los primeros días. Muchos de los balcones de España se han convertido en las nuevas discotecas. Ya saben que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Aunque en lo que al deporte se refiere también han surgido multitud de opciones para matar el tiempo en casa. Desde los entrenamientos caseros hasta el reto del rollo de papel higiénico, bien muy preciado en esta etapa. Sí, yo también caí en este último, no lo voy a negar. Aunque solo se tratan de dos de las múltiples de iniciativas aparecidas. Así, por ejemplo, el pasado domingo a falta del derbi sevillano, Reguilón y Borja Iglesias lo vivían de manera virtual con el FIFA. Un encuentro online que se producía algo más de 24 horas después de que el departamento de comunicación del Leganés tirase de imaginación una vez más. De sobra son conocidos sus carteles del partido de turno, entre otras tareas. De esta manera, desde el club pepinero decidieron narrar desde la red social del pajarito un imaginario choque contra el Valladolid. Un seguimiento hasta tal punto de contar con la narración del periodista Óscar Egido de los goles leganenses. El resultado, victoria madrileña, como era de esperar. Una bonita forma de amenizar este mal rato que sufre la sociedad española. Una iniciativa que también siguió Unicaja Costa de Almería, cuyo CM también logró enganchar a más de uno con sus originales tuits. Son tiempos duros, una situación que costaba imaginar que fuera a llegar cuando el 2019 tocaba a su fin. Aunque hay que reconocer que estas iniciativas se agradecen. Yo me quedo en casa.