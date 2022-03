Injusto, pero menos

Mucho se comentó durante los primeros días de la criminal invasión de Rusia sobre Ucrania, y obviamente se sigue haciendo, sobre la injusticia que supone penalizar a los deportistas rusos y privarlos de competir a nivel internacional por el mero hecho de ser ciudadanos y representar a su nación, pese a que compitan de forma individual. Hay algunas excepciones, como el tenis -les permiten seguir en el circuito bajo bandera neutral, pero se excluye a los combinados rusos de las competiciones por selecciones-, pero por lo general la expulsión ha sido generalizada en casi todos los deportes, y especialmente en los de equipo.

En estos convulsos y asquerosos días, hablar de injusticia nos tiene que remitir obligadamente a la mayor de todas ellas, la que pasará a la historia de la ignominia, y que por desgracia no parece que esté cerca de finalizar. La verdadera injusticia es la que está sufriendo el pueblo ucraniano, masacrado sin piedad ante los ojos del mundo.

Y, sí, también es muy injusto que los jugadores del CSKA de baloncesto no puedan seguir participando en la principal competición europea, o que el combinado ruso de fútbol no vaya a poder estar en el próximo mundial de Qatar, acaso si es que llega a celebrarse (¿alguien puede garantizar cómo estará el mundo dentro de unos meses?). Sin embargo, y teniendo en cuenta que la reacción internacional, por ahora, no ha sido la toma de las armas, que sin duda inuguraría la Tercera Guerra Mundial, creo que todo lo que se haga es poco para que aumente la presión en torno al execrable Putin y sus perros de presa.

Soy de los que piensa que solo el propio pueblo ruso puede hacer que su tarado líder afloje el pie del acelerador, aunque en realidad lo ideal sería que lo liquidaran desde dentro, en un acto sin duda heroíco... y justo. Para generar esa necesidad en Rusia de acabar con esto, todo vale, incluido el veto al deporte ruso. ¡Acabáramos!

Injusto, claro, pero menos.