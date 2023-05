Otro capítulo similar a los vividos lejos del Power Horse Stadium. Y eso que la UDA tuvo tiempo de preparar el choque al amparo del buen ambiente tras la victoria ante el Elche. Pero nada, este Almería de foráneo es un conjunto plano, que deambula sobre el terreno de juego ajeno, sobre todo cuando se enfrenta a los rivales de la parte media alta de la clasificación. Fue como si los once jugadores de Rubi hubieran sido espectadores de lujo, porque ni defendieron ni atacaron, tan solo se limitaron a presenciar de cerca las acciones de sus oponentes. De ahí salvaría a Luis Suárez, el único que peleó con tesón a la hora de presionar y de intentar crear peligro. Se podía perder en Pamplona, pero la imagen ofrecida confirma la dinámica de los diferentes equipos dirigidos por Rubi en Primera fuera de casa. Contar desde el inicio con un jugador como Embarba en El Sadar, sólo porque realizó un buen encuentro en casa ante el Elche, dice muy poco de la estrategia de un técnico. Este choque requería de un planteamiento completamente diferente si uno analiza al rival que tiene enfrente. Un jugador como Arnau, centrocampista todoterreno, se hubiera adaptado mejor en ayuda de la parcela central y como apoyo a los dos delanteros restantes. Osasuna es un equipo agresivo, que iba a otra revolución con respecto a los jugadores de Rubi, y así lo ejecuta porque su entrenador les aleccionará, no porque en su ADN lleven escrito esos jugadores que deben actuar así. Comento esto último porque Rubi dijo al término del encuentro que su rival ya lleva intrínseco ese marchamo de agresividad. Desde luego, ¡qué cosas hay que escuchar! Este Almería ha logrado 43 tantos en liga hasta el momento, pese a que fuera de casa se suele acercar poco al área contraria, lo cual dice mucho a favor de unos jugadores que por fuerza deben de atesorar cierta calidad. Sin embargo, la tara de este conjunto reside en la facilidad para encajar, e incluso en la comodidad que encuentran los rivales a la hora de crear ocasiones, pues en la primera mitad ya pudo adelantarse Osasuna. El problema no es de la zaga en sí, ya que en demasiadas ocasiones se encuentra vendida por la ausencia de un sistema defensivo contundente que parta desde la misma delantera. Cierto es que la UDA ha respondido ante los rivales de su nivel, y en esa mini liga es de los mejores, pero el hecho de tener que estar siempre en el filo de la navaja ante partidos decisivos como el próximo frente al Mallorca, provoca que al mínimo tropiezo se pueda meter el proyecto de Turki en un lío muy grande pese a seguir teniendo grandes posibilidades de salvación. Habrá que analizar los resultados de los rivales directos al término de la jornada, pero no hay nada más bonito que depender de uno mismo, máxime cuando en el Power Horse Stadium se ha demostrado que este equipo podría dar más de sí de foráneo a poco que se construyera un conjunto agresivo al son de un planteamiento táctico adecuado cuando las circunstancias lo requieran. Pero de momento es lo que hay, y ahora no es tiempo de más recriminaciones, sino de buscar el lado positivo de este equipo capitaneado por Rubi, que al menos suele responder en casa.