El fútbol es insensible por naturaleza. No entiende de tiempos de adaptación, ni de justicia, ni de la mera lógica. No está diseñado para ello desde que el primer balón echó a rodar hace más de un siglo. Este deporte fue creado por los ingleses, siempre ganan los alemanes y finalmente acaba perdiendo el Almería. No falla. Semana tras semana. Os confieso que estoy acabando de pasar la fase de negación. Poco a poco voy abriendo los ojos. Quizás sea ahora cuando vea más certeramente la realidad, esa que duele. Esa que amarga. Esa que mata. No seré yo el optimista de turno que aparezca ahora de la nada para intentar convencer al populacho. Pero sí que creo que no estaría mal dejar de mirar la clasificación y hacerlo a nuestro alrededor. Sí, a tu compañero fiel de fatigas. A tu vecino de asiento en el estadio. A tu colega de previas. Porque en los grandes destrozos también florecen rosas. Los valientes que fueron a Vitoria a ver a su equipo caer no son héroes, ni siquiera personas cuerdas. Cruzarse toda España para ver un Alavés - Almería es más que suficiente para sacar ese diagnóstico. No obstante, lo que queda claro es que en Mendizorroza ganamos. No sobre el terreno de juego, ni tampoco en las gradas. Es realmente complicado de explicar, pero siento que ganamos algo. Aunque sea un espadazo en una cruenta batalla en la que pierdes a todos los soldados. El desplazamiento, mínimo por la distancia, es el logro de muchos años de penurias en Segunda División y acabar llegando a la élite del fútbol español. Un crecimiento en la masa social que se verá afectado si acaba confirmándose el descenso, pero que no puede frenarse en ningún caso. La afición rojiblanca ha vivido en los últimos tiempos un proceso de crecimiento, de madurez. El himno en el estadio. Los recibimientos. Los niños con la camiseta de su equipo por las calles de la ciudad. No perdamos aquello que ha costado mucho construir. No tiremos la toalla a las primeras de cambio.