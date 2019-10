Instituto de las salinas: una promesa pendiente

Eel pasado 8 de septiembre las AMPAS de los colegios Las Salinas y Posidonia se reunieron de nuevo con la delegada de gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Sánchez, la delegada territorial de Educación y miembros del Ayuntamiento para abordar de nuevo el tema del instituto de Las Salinas. Sí, ese tan necesario y prometido por el señor alcalde en campaña de las andaluzas.

En dicha reunión el Ayuntamiento volvió a poner excusas para su construcción en la prometida calle Alemania, junto al colegio privado, como que supondría problemas como saturación del tráfico pero subsanables, ya sea cambiando la dirección de alguna calle o reubicar el mercadillo de los jueves. Aún así insisten en que no habría inconveniente en construirlo en la Av. Legión Española. El problema (dicho por la propia delegada de Educación) es que si se hace en este emplazamiento, que no es el prometido, tardaría entre 4 o 5 años. En cambio, si se realizara en el que ya estaba acordado, tan sólo estaríamos hablando de 1 año y medio, desde la cesión del terreno, algo que se suponía ya estaba hecho según Amat cuando el PSOE estaba en la Junta, y que él mismo decía que la Junta no aceptaba.

Cabe recordar que antes de las elecciones andaluzas y municipales servía de campaña electoral para Gabriel Amat. Por el que "luchó" y garantizó que si su partido ganaba en la Junta y en Roquetas se haría sí o sí y a la mayor brevedad posible, y en ese terreno, la calle Alemania.

En una reunión mantenida con las AMPAS, padres y madres de los dos centros, delante de los terrenos de la calle Alemania, en plena campaña de las andaluzas y acompañado de Maribel Sánchez (número 1 por Almería en aquel momento y delegada de gobierno de la Junta hoy) Amat garantizaba que ya le había cedido el terreno a la Junta en abril de 2018. Yo mismo estuve en esa reunión. En aquella reunión que se hizo en noviembre del año pasado, Maribel Sánchez decía, y cito textualmente: "Los padres mantienen una gran inquietud que es muy comprensible porque no saben a dónde irán sus hijos el año que viene, e incluso los del CEIP Posidonia no tienen siquiera instituto asignado, una situación que es una vergüenza y que, lamentablemente, nos muestra el desinterés de la Junta por resolver la deficiencia de instalaciones educativas". Pues bien, una vez pasadas las elecciones y obtenido su cargo, nos vienen a decir que los terrenos aún no están cedidos y tratan de convencernos de que la nueva ubicación es la mejor opción, aunque tarde 3 o 4 años más que si se hiciera en la que han prometido pero… ¿y si esto tiene detrás intereses ocultos y no nos lo están diciendo? Pues es más que probable. En esos terrenos hay implicada una empresa privada de pádel y quizás hasta el colegio inglés que hay al lado tenga interés por ellos para realizar ahí su propio instituto. Además de que la nueva ubicación podría servirle a Amat para llevar a cabo su proyecto, el Z-SAL-01, o más conocido como la reparcelación de Las Salinas, urbanizando toda esa zona como lleva intentando años. Esto significaría que para él no somos más que un mal necesario para sus propios intereses y no los de la ciudadanía.

Volviendo a la reunión que mantuvieron las AMPAS el pasado 8 de septiembre, se les dijo que se llevaría al pleno el próximo 7 de noviembre para ver qué pasaba finalmente con la ubicación del tan necesitado centro y viendo cómo está la cosa en el ayuntamiento (llámenme mal pensado, si quieren) tiene toda la pinta de que aprobarán hacerlo en la nueva ubicación que ofrece el Ayuntamiento y que podrá aprobar sin ningún problema ya que Amat se ha garantizado de nuevo la mayoría con los dos concejales, digamos tránsfugas o no adscritos, de VOX, que ahora están de su lado como pasó la pasada legislatura con Carmona, dejando el PSOE para hacer lo mismo.

Recordaré lo que decía Gabriel en campaña de las andaluzas frente al solar de la calle Alemania. En aquella reunión también se habló de que quizás el terreno era demasiado pequeño, lo que obligaría a que el futuro centro fuera de dos o tres plantas, a lo que Gabriel Amat aseguró que no pondría ningún problema para que se terminase de hacer ya, porque era una prioridad. Sus palabras exactas fueron las siguientes: "se pueden construir las alturas que hagan falta para atender a los vecinos, que cada vez son más, ya que somos el municipio que más ha crecido y sigue creciendo".

No, no queremos una nueva ubicación que retrase más la construcción, queremos que se cumpla lo prometido y se haga cuanto antes. No estamos pidiendo nada disparatado, tan sólo que cumpla su promesa y nos dé los servicios que necesitamos. ¿O debemos recordarle los problemas con el transporte escolar y que el retraso en la construcción de este centro no hará más que aumentar dicho problema?