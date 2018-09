Intención y ejecución

La intención era buena. ¿Cuántas veces habremos dicho o escuchado esa expresión mientras vemos un partido? Cientos o miles, dependiendo de la edad. Pues esa es la sensación que me deja de momento esta UDA de Fran Fernández: un equipo con buenas intenciones, trabajador, que lo intenta todo pero que no le sale casi nada. Moraleja: hay un problema de ejecución, la cual suele ser mala, al contrario que esas intenciones que le preceden. Cuatro partidos, dos goles, un punto y cero alegrías. La quinta jornada nos dejará el tercer partido en casa y no será fácil que sea la vencida para lograr la victoria, pues el Zaragoza quizá sea, tras el Málaga, el rival más duro al que nos habremos enfrentado hasta ahora. Lo positivo, que ninguno de los oponentes ha sido claramente superior y la derrota más abultada ha sido esta última en Pamplona, donde un 3-1 fue demasiado castigo. Pese a todo, resultado que no sorprende teniendo en cuenta las concesiones que este equipo hace en defensa y el escaso acierto que se tiene en ataque. Un rayo de luz se atisba en cada línea con las dos últimas incorporaciones ya más asentadas y disfrutando de minutos: si a Saveljich le pones alguien al lado que parezca solvente como Juan Ibiza, la cosa puede mejorar, al igual que funcionaría Álvaro arriba sin todo el peso ofensivo: Narváez puede ser su aliado. Tendrá que ganarse el puesto que de momento tiene Juan Carlos y que tuvo Sekou en el estreno de Cádiz para luego desaparecer incluso de las convocatorias las tres jornadas siguientes en favor de un Caballero que estaba más fuera que dentro y que podrá ser más o menos válido, pero ya me dirán la lógica que tiene la situación. Una muesca más en el revolver de esta directiva, que sigue con oscuras intenciones, buenas seguramente para su propio beneficio, ejecutando las ilusiones de una afición que, pese a todo, no suele fallar, como el pasado lunes ante el Málaga y probablemente ante el Zaragoza. Si esto sigue así, ¿quién pagará los platos rotos? Cualquiera menos el auténtico culpable del despropósito, al que a partir de ahora llamaré el Cobrador del Mediterráneo. Pero con buena intención…