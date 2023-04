Contar, de nuevo, con una sala de la calidad del espacio expositivo del Colegio de Arquitectos es un lujo para cualquier ciudad. Y este año estamos de enhorabuena, en enero tuvimos a Morales y a Visiedo, en una exposición itinerante, un mano a mano, que comenzó su andadura en Rodalquilar. Ahora es Antonio Llanas el que ocupa estas paredes con sus creaciones.

Intronáuticas, con su origen en "El agua oculta o el navegante interior" de Pérez Villalta, con sus aljibes, fluidos, agua, imágenes simbólicas para hacer visible lo que no existe, una obra cuyo contenido realista marcó al artista de manera intima, profunda, no estilísticamente, no formalísticamente, sino en lo que supo, desde ése momento, qué era lo que quería decir, comunicar.

La pintura de Antonio habla del tiempo, de la madurez del creador que hay detrás, de su trabajo, de las horas de diálogo con la obra, lo que ésta te pide y lo que te rechaza, lo que te niega. La obra de Llanas transmite una frescura dulcemente mentirosa que nos hace creer que nació así, de la nada, con facilidad, sin esfuerzo, que su sutilidad está en su naturaleza, que le es propia.

El imaginario de Llanas es aparentemente frágil, etéreo, fluido e interior. Responde a una labor prolongada y constante en el estudio, un trabajo de conocimiento del yo, pura abstracción intangible, y de la técnica, dura lucha del ensayo y error. Marino errante de su propio interior.

Y de todo eso sale una explosión de onduladas formas y colores a las que no nos tenía acostumbrados. Antonio ha pasado de las líneas trazadas con precisión matemática en obras casi monocromáticas, a la obra que estos días podemos ver en la Sala del Colegio de Arquitectos.

Ésta geometría no ha dejado de fragmentarse hasta convertirse en algo orgánico. El rigor se ablandó, se suavizó hasta las acogedoras curvas que disfrutamos ahora en este giro formalista.

La abstracción es la realidad que está dentro del artista, pero Antonio habla, aquí y ahora, de niveles de iconicidad que transcurren el camino hacia la abstracción cargada de contenido,

Cada una de estas obras es una danza espontánea y alegre, el espectador la puede imaginar con su propia melodía y ritmo. El espectador puede viajar en cada imagen a un espacio, a un paisaje o a un recuerdo muy personal, a momentos concretos de su vida, a un sentimiento pasado, a un secreto. Cada pintura nos puede sonar a una música diferente. Como observadores podemos darle a cada obra una banda sonora, pero el artista se reconoce en una concreta, su idea musical en esta colección es Debussy.

El viaje interior de cualquier artista no tiene que ser tan fluido, no tiene por qué ser una travesía sin viento. Hoy Llanas navega deslizándose por un espacio ondulante y suave, producto de un tiempo de reflexiones que solo pueden dar las horas de oficio en el estudio.