Invertir dinero en las bases, ¿para qué?

Dijo el ex presidente de la UDA, Alfonso García, entre otras muchas cosas, que la cantera le había costado mucho dinero al club desde que él estaba al frente de la nave rojiblanca. Y seguramente ha sido así. Ha invertido muchísimo dinero en fichar jugadores de fuera de Almería y lo sigue haciendo, aunque no sabemos hasta cuándo va a seguir con esa política el nuevo club con sus nuevos dueños que, ojalá, sean capaces de limar las asperezas y, como se suele decir, el "mal, muy mal rollo" que existe con los equipos con más jugadores canteranos de la provincia de Almería (La Cañada, Pavía, Los Molinos, Roquetas...). Solo tendría que darse una vuelta o hacer una pequeña visita Mohamed El Assy por los campos y preguntar qué es lo que pasa y cuál es el problema que existe con el Almería. Ojalá sea capaz de arreglar lo que en su día prometieron arreglar Soriano o Corona y que pasado el tiempo se ha visto que no solo no han sido capaces de encauzar el asunto si no que ha ido a peor. Mohamed es un tipo inteligente y estoy convencido de que tratará de arreglar esta enrarecida relación entre los clubes canteranos de la provincia de Almería y el club para el que trabaja. Y volviendo a la pasta que le ha costado, dijo Alfonso García, las bases, más provecho le habría sacado invirtiendo todo ese dinero en hacer la Ciudad Deportiva y apostar mucho más por los niños de Almería, porque, ¿de esa inversión en las bases, cuanto rendimiento le ha sacado? En el primer equipo, ni un solo jugador de Almería y salvo Joaquín Fernández, que llegó en edad cadete al club, tras su paso por equipos como Huércal, Los Molinos o La Cañada, poco más ha podido sacar, económicamente hablando. Mucho dinero invertido para …¿? Y lo anecdótico es que se sigue gastando mucho y mucho dinero en seguir trayendo jugadores de fuera de la provincia, no solo para el filial en tercera división, sino que incluso para los juveniles, los cadetes, los infantiles … Con la cantidad de buenos jugadores que hay en Almería y que muchos de esos jugadores, ante el escaso interés por parte del club, optan por marcharse a otros equipos de la FLP. Seguro que Mohamed se tomará este asunto en serio y arreglará lo que otros no fueron capaces de hacer. Por cierto, Mohamed, no pierdas de vista a Iban Andrés. Merece la pena apostar por él.