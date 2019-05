Ir tanto a votar sí es deporte

No acabamos de salir de unas y ya estamos metidos en otras. Esa es la tónica de los últimos meses. En diciembre tuvimos las autonómicas, hace un par de semanas las nacionales y ahora nos llegan de sopetón las municipales de la mano de las europeas. Por lo menos, estas dos nos llegan juntas. Viendo el calendario, ¿no hubiera sido mucho mejor concentrar todas las elecciones en un súperdomingo? De esa forma, uno hace el esfuerzo un domingo de levantarse pronto, desayunar, lavarse los dientes, coger las papeletas que te interesan de todas las que te han mandado en las últimas semanas a casa -porque el resto ya las habrás tirado o quemado-, acudir a tu colegio electoral y meterlas cada una en su urna correspondiente -eso sí, tratando de no meter la del presidente del Gobierno en la de tu municipio ni querer mandar a los candidatos de tu pueblo o ciudad a Bruselas-. Porque lo de tener que ir varios domingos y repetir el proceso, eso sí que es sacrificio y hacer deporte. Además, yo no he visto a ningún político que haya venido a acompañarme en el trayecto de casa al colegio.