Unode los entretenimientos que teníamos durante los largos veranos de los noventa en Retamar, cuando todo aquello era campo, mucho antes de que llegara la civilización (El Toyo, El Toyo, ¿qué es eso de El Toyo?) era retarnos a partidillos de fútbol entre los distintos residenciales. No éramos los del Bahía los más competitivos precisamente, pero bueno, se trataba de echar el rato.

Recuerdo un partido en concreto, contra los Soles. Apenas llevábamos cinco minutos y ya nos habían cascado cinco goles. De mutuo acuerdo decidimos dejarlo ahí, porque no era necesario hacer más sangre.

De aquella fugaz pachanga me queda la imagen de Irene corriendo de un lado a otro, cayéndose y levantándose una y otra vez, dejándose la piel en cada lance. Porque así era, y es, Irene, una máquina. Siempre fue la mejor de todos. Que yo, fijo. Eso no tiene mérito, yo he sido malo jugando al fútbol toda la vida. Ni por niño, ni por niña, por negado así en general. Pero Irene era mejor que el resto de niños que sí se defendían dándole al balón.

Lo que más rabia daba es que Irene no sólo jugaba bien al fútbol, es que también era buena en el baloncesto, corría más rápido que nadie y le daba al taekwondo, algo que sigue haciendo estupendamente bien a día de hoy. Lo que le pongan por delante, vamos.

Muy lejos de aquí, Yuki Nagasato será la primera mujer en jugar en un equipo masculino de fútbol en Japón. No es el primer caso en el mundo, también la holandesa Ellen Fokkema hará lo propio en su país. Son categorías inferiores de la competición, pero ya es todo un logro.

Aunque equipos mixtos en el deporte de élite será algo que seguramente no verán nuestros ojos, sí que es positivo darles visibilidad de cara a, por lo menos, dotar de más medios al deporte femenino y acabar poco a poco con ese enorme abismo que hay entre hombres y mujeres.