La incorporación de Cristiano Ronaldo a la Juventus, más que un fichaje estrella, podría ser toda una declaración de intenciones. Si a este espacio accedieran jóvenes lectores, habría que contarles que el calcio italiano fue el destino soñado después de la primera mitad de la década de los ochenta y durante casi quince años, para aquellos que tenían ambiciones de fama, dinero y éxitos dentro del mundo del fútbol. Eran tiempos donde el campeón intercontinental se definía a partido único en Japón y al goleador le regalaban un coche. En aquellas épocas quienes estaban en lo más alto de su carrera jugaban en los mejores equipos italianos. Los otros, los que ya tocaban retirada, ponían rumbo a Japón, donde un club llamado Yokohama Marinos, pagaba las jubilaciones de varias viejas glorias en retirada. Este 2018 se parece bastante a aquellos años, si tenemos en cuenta los destinos de jugadores emblemáticos como Cristiano, Iniesta o Fernando Torres. Pero son nuestros vecinos europeos quienes pretenden recuperar el protagonismo en el planeta fútbol, después de años oscuros, descensos por amaños y la no clasificación para disputar la fase final del Mundial. A la decadencia del fútbol italiano, le sucede la llegada de CR7 a la Vecchia Signora. Esto podría provocar un efecto llamada para otros astros futbolísticos que no terminan de encajar en sus equipos actuales. El mismísimo Pogba, todo un campeón del mundo, no niega su intención de regresar al cuadro turinés, Benzema llegó a sonar para el Nápoles de Ancelotti, el atlético Vrsaljko para el Inter, mientras la federación necesita refundarse después de estar ausente de Rusia 2018, 60 años después. Si la mejor liga del mundo se define por sus protagonistas, el calcio tiene con qué hacerlo, por historia y tradición. La Serie A parece reclamar el lugar que le corresponde. Los amantes del fútbol estaremos eternamente agradecidos.