No se pregunte el lector por qué, pero este periodista vio el pasado fin de semana, horas antes del comienzo de Segunda División, el reportaje de 2016 del programa 'Enviado especial' sobre Pablo Ibar, el español que lleva 25 años intentando salir de la cárcel de Florida. Un cuarto de siglo luchando para eludir la pena de muerte y la cadena perpetua. Muchos juicios. Horas después debutó el nuevo Almería. Nuevo por tener el exótico presidente, nuevo por el proyecto prometido, nuevo por Pedro Emanuel, nuevo por estar sin Alfonso García 16 años después, aunque al final en el primer once del técnico nacido en Angola no hubo ni una sola incorporación. Y de nuevo muchos juicios. En apenas 45 minutos se sacaron demasiadas conclusiones. Sobre algunas tampoco había mucho que ver más, caso de Peybernes, simplemente preguntarle a Pedro Emanuel en sala de prensa y poco más. Sin embargo, en el entretiempo hubo numerosos juicios rápidos (pocos positivos) y este periodista se incluye en esos juicios rápidos. Una hora después los comentarios eran totalmente opuestos, con un equipo al que parece que no le faltan fichajes, con un Gaspar que poco más y es comparado con el mismísimo Pelé y con 41 jornadas que sobran. Incluso ayer escuché la palabra 'Champions'. Pero no es sólo cosa del Almería, sino que se ha visto en Primera División con los dos colosos. Hasta hace unos días el Real Madrid parecía abocado a la ruina, con un Zidane al que ya se la había pasado el arroz. Con el triunfo en Vigo todo cambia. Al Barcelona le ocurrió lo contrario, con su derrota en la recta final en Bilbao. Mención aparte merece lo de Aritz Aduriz, jugador respetado por todos. Comenzar bien el campeonato influye a nivel de autoestima e ilusión, entre otros factores. Pero los juicios rápidos no siempre se resuelven de la manera correcta...