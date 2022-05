Javi no tenía ni dos años cuando Al-Ghandour perpetró un robo de verdad y no al que se hace referencia de manera fácil y casposa cuando un árbitro tiene un error humano y decide mal por milímetros. Dos décadas después aquel bebé ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del deporte almeriense. El suyo no es un nombre más de los que ha conseguido la copa de campeón de Segunda División por primera vez en la historia de la entidad rojiblanca. Y no por su participación dentro del césped; no en vano, es el vigésimo quinto jugador en minutos disputados, con apenas 149. Pero Javi es en quien soñamos todos de niños cuando bajábamos al parque a jugar. Llegar a ser futbolistas, ya ni siquiera con la categoría de profesionales, era el sueño de generaciones y generaciones de pequeños que veíamos en el fútbol algo más que meter la pelota dentro de tres palos, teniendo el balón un poder mágico que hace que la vida merezca la pena y que ese tiempo que dura un entrenamiento o un partido dé sentido al resto del día. Javi no ha logrado ser futbolista, sino vivir de esto, y encima con el equipo de su ciudad, con su equipo, con aquel que le emocionaba desde la cuna, con aquel con que pegaba saltos de alegría cuando Azeez hizo ese gol al Betis, con aquel con el que se comía las uñas y con aquel con el que se ha hecho inmortal a sus 21 años. El otrora recogepelotas ha podido vivir desde dentro algo que parecía una utopía en Almería cuando el ahora mediocentro vino al mundo, como es un ascenso a Primera. Él mejor que nadie para saber lo que cuesta hacerlo desde la base con esa idea de que todo lo de fuera es mejor. Sus lágrimas en Butarque forman una postal que ya es historia de Almería y que lo seguirá siendo cuando pasen los años. Esas lágrimas significaban mucho, algo intangible imposible describir con palabras y que sólo entienden aquellos que han pegado alguna vez una patada a un balón y que han soñado con lograr la inmortalidad. Por eso Javi Robles somos todos los niños almerienses. De cualquier generación.