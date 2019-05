Je suisLafita

Se enfrenta el alcalde de Almería a sus primeros comicios como candidato tras el dedazo de Luis Rogelio. Ramón Fernández-Pacheco tiene la oportunidad de seguir al frente del Ayuntamiento, pero esta vez con el respaldo de los ciudadanos en las urnas. Para ello se ha rodeado de su equipo de confianza y de algún que otro fichaje mediático. Me llamó la atención la ausencia de la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita. Es curioso que Ramón se haya cargado a la cabeza visible del proyecto estrella de su legislatura, la Capitalidad Gastronómica. Desconozco si es pactado entre ambas partes, porque Lafita sigue con la misma sonrisa en cada acto, incluso con el alcalde al lado, que la del primer y lejano día en el que empezó a meterse entre pecho y espalda todas las gambas, tomates y gurullos de Almería en pos de la capitalidad. Y si a pesar de su constatada implicación con la causa ha sido sacrificada, dice mucho de su profesionalidad no haber torcido el gesto durante los últimos eventos que le ha tocado cubrir antes de pasar a mejor vida. Pero la política es lo que tiene, que un día te estás comiendo unas migas en la sede del Paseo y al siguiente en la Colón como todo el mundo. Tras las generales no corren buenos tiempos para el Partido Popular y, aunque unas municipales son otro mundo, el alcalde va a necesitar estar flanqueado por los mejores y él sabrá por qué ha decidido prescindir de Lafita, que ha cumplido a la perfección con su labor. Espero que al menos haya tenido el detalle de darle una taza de Almería 2019, porque se la ha ganado.