Jémez es moneda al aire

Almería, 3 de febrero de 2022. Estimado Piñeiro, todos en el seno del club han marcado el enfrentamiento contra el Ibiza como clave para dejar atrás el 'enero negro', que trajo consigo la salida de los puestos de ascenso directo. Arranca febrero, un mes en el que a priori el calendario es bastante favorable, con la mayoría de los partidos en casa, y es muy importante que el equipo logre cuanto antes la primera victoria de 2022 para dejar de lado la ansiedad que empieza a palparse. El rival, no obstante, quizá no sea el más indicado, al menos desde que Paco Jémez asumiera las riendas del banquillo ibicenco, pues es como tirar una moneda al aire. Puedes golearlos fácilmente y también pueden golearte si les sale su partido. En esta tesitura me ha parecido bastante inteligente el discurso de Rubi apelando a las famosas 'patas de la mesa' sobre las que Emery sustentó su ascenso, la unión entre cuerpo técnico, jugadores, afición y medios de comunicación. La clave puede estar ahí siempre y cuando se retome la senda del triunfo cuanto antes.