Jerarquía en defensa

La temporada pasada el VAR jugó un papel importante a la hora de limitar nuestras opciones de ascenso, pero no es menos cierto que la línea defensiva no tuvo la seguridad que se requería en momentos puntuales de los partidos. Esas desconexiones nos costaron también puntos y no es de extrañar que Rubi pusiera en rojo el tema de los refuerzos en la parcela central de la defensa. Una vez que las opciones de fichar a Pulido del Huesca se esfumaron, el club se aseguró e dar un golpe en la mesa con la contratación de Daniel Carriço. El central portugués, que las 2 últimas temporadas decidió vivir un retiro dorado anticipado en la liga china, ha aceptado el reto de venir a liderar la defensa rojiblanca para lograr el ascenso a Primera. Carriço, de 33 años, fue capitán del Sevilla y participó de forma activa en la consecución de los títulos europeos. Cuenta con 4 Europa Leagues, destaca por su jerarquía, capacidad de mando, buena colocación y buena salida del balón. Es un líder para una defensa que no tenía este perfil de futbolista. Imagino que Rubi, pese a no haber logrado a Pulido, al que conoce bien del Huesca, estará satisfecho con esta contratación, que parece no ser la última en defensa ya que parece que los días de Maras están contados y se trabaja en su venta y la llegada de su sustituto. El mercado aún puede dar muchas vueltas en la próxima semana, y queda claro que habrá al menos 2 incorporaciones más, ya que también tiene que llegar un delantero. No es que el equipo necesite muchos movimientos más. Mantener la base de la temporada pasada puede ser el mejor fichaje de este curso, tal y como se ha demostrado en las 2 primeras jornadas. Los jugadores que eran nuevos la temporada pasada ya están perfectamente adaptados a la ciudad y al entrenador, tienen ese año de experiencia que les da una mayor seguridad y confianza para este curso. Además, lo que se ha incorporado suma. Son jugadores con experiencia en nuestro fútbol y que aportan mucho al grupo, tal y como se ha visto. Tenemos por delante una temporada ilusionante y el equipo parece que se mueve en la dirección correcta para lograr, a la tercera, el ansiado ascenso...