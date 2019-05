¿Jesús Muñoz es candidato o no?

Tenía razón Alfonso García cuando al cuestionársele sobre el posible sustituto de Fran Fernández y de cómo iba a ser el equipo la próxima temporada, vino a decir que eso era un tema de la dirección deportiva y que ésta era como un ente asociado al club. El propio Alfonso García no descartó en absoluto, cuando se le preguntó, la posibilidad de que el segundo de FF, Jesús Muñoz fuese el encargado de dirigir al equipo la próxima temporada, dado el conocimiento que tenía de la plantilla y del propio club, cuando días antes, Iván Andrés pidió respeto para Jesús Muñoz, descartando abierta y claramente que el ayudante de FF fuese el entrenador la próxima temporada. ¿En qué quedamos? Yo me inclino más por las palabras de Alfonso García que, al fin y al cabo es el que tiene la última palabra y el que decidirá quién se sienta en el banquillo del Almería la próxima temporada, pero no deja de ser curioso que desde el propio club, de una parte se diga claramente que no, y el Presidente no descarta esa opción. Y a todo esto Ibán Andrés, con motivo del anuncio de la renovación de René y Fernando, también dejó muy claro que los jugadores con los que estaba hablando ya el club, muchos de ellos contarían con el consentimiento del nuevo entrenador, que "había que ir de la mano", ya que deberían ser de su gusto ya que él sería el encargado de ponerlos o no en el campo. Entonces, ¿en quién se está apoyando la dirección deportiva a la hora de negociar con los jugadores que quiere incorporar el club? Se entiende que con el que va a ser el entrenador, porque, si no es así, el club estaría desaprovechando un tiempo maravilloso que otras temporadas no ha tenido por lo apuradas de las mismas. Creo que el club debería de acelerar con el tema de la confirmación del que va a ser el entrenador la próxima temporada y comenzar el nuevo proyecto apoyado en una persona en quien se confía.