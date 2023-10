Creo que es la segunda vez que titulo en euskera y ambos casos con el mismo protagonista, Gaizka Garitano. La primera vez fue hace 8 años, cuando se marchó de la sala de prensa del Mediterráneo, con repercusión internacional, por la reacción de un par de asistentes al hecho de que primero se dirigiera en la lengua del País Vasco. Hoy vuelvo a utilizar ese idioma cooficial de nuestro país y al técnico vizcaíno porque desde ayer dirige a la UDA. Mi rechazo inicial cuando leí su nombre como una posibilidad ha ido evolucionando hasta el convencimiento de que, en efecto, Garitano es justo lo que necesitamos en estos momentos. Imagino que ver la ristra de nombres que han ido saliendo, algunos de ellos esperpénticos, sin ni siquiera experiencia en La Liga, ha ayudado. Garitano cuenta con experiencia en Primera y en banquillos como Eibar, Valladolid, Deportivo o Athletic. Es un entrenador que construye sus equipos desde la defensa, donde hacemos aguas estrepitosamente, y que se ha mostrado convencido de poder sacar al Almería de ahí abajo cuando otros no mostraron la misma ilusión y, en algunos casos, ni el más mínimo interés. Garitano, Salvador de nombre, como bien me apuntó mio tío Juan. En sus manos está el futuro de la entidad. El club sabía que no podía equivocar el tiro como sucedió en verano y se muestran convencidos de que este es el hombre. Ojalá. También creyeron que Moreno era un acierto y el tiempo les quitó la razón. Aunque cada vez tengo más claro que aquello fue un parche improvisado. Un plan C sin estudiar. Quiero creer que Garitano viene por convicción de todas las partes, no por descarte. Desde que se anunció su fichaje, del que ya me fui mentalizando, soy un soldado más de Gaizka Garitano, deseándole lo mejor en este reto que no es nuevo para él y que ojalá le vaya tan bien como en Bilbao, donde tambiên cogió al equipo en descenso. Jo Ta Ke, Garitano! ¡Dale duro!