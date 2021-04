Lo de Joao Gonçalves

Londres, 15 de abril de 2021. Estimado Navarro, tras el fiasco de La Romareda, lo último que necesitábamos era que alguien del Almería apareciera vinculado con corrupción tras la imputación de Joao Gonçalves de la que te hiciste eco. El luso defiende su absolución y pide que se respete su presunción de inocencia, ya que confía que en los juzgados no se le va a poder inculpar al no haber pruebas. Espero que tenga razón y que no nos salpique. Su labor al frente de la dirección deportiva es muy interesante, ya que ha sido capaz de reclutar jugadores de enorme proyección y potencial, pero también con mucho presente, y al Almería le interesa que Joao pueda desarrollar su labor sin interferencias para que el club siga con su crecimiento económico y deportivo. Una vez digerida la derrota en Zaragoza, y con el ascenso directo imposible, espero que la confianza depositada en Gomes se traduzca en buenos resultados. El Almería es, con Mallorca y Espanyol, el mejor equipo de la categoría y lo demostraremos en el play-off como se hiciera con Javi Gracia.