Vivimos en la era del posicionamiento. El de todos los tipos. Primero, por supuesto, ese que tiene que ver con el clickbait y que está masacrando al Periodismo. Pero después, también, el que se refiere a tener una opinión formada, a no dudar, a saber en todo momento qué pensar ante cualquier tema. Hoy, cuando interrogamos, exigimos, del mismo modo que somos exigidos cuando nos interrogan. Nadie se rebaja a preguntar algo para obtener una mísera duda. Si uno, en esta época de convicciones absolutas e interacciones mínimas, se molesta en dedicar esfuerzos en conocer una opinión ajena es porque espera un posicionamiento. Y, si puede ser, el mismo que el suyo. Da igual lo controvertido del tema. En el mundo del fútbol, impaciente e irracional, esto se magnifica. En Almería tenemos una buena prueba de ello. Lázaro Vinicius apenas ha jugado cuatro insulsos ratos, pero ya hay quien está seguro de que es la pólvora que se necesita arriba. Kaiky ha alternado un par de grandes actuaciones con algún fallo garrafal propio de la inexperiencia, pero está claro que debe ser titular. Incluso hay quien ve ya en Marciano o Rachad al sustituto de El Bilal. Juventud y garra. Éxito seguro. Y luego está Rubi, que oscila entre los que confían en él pase lo que pase y los que lo destituirían de forma fulminante. Sin términos medios. Y resulta complicado mojarse. El técnico fue capaz, hace no mucho, de confeccionar un equipo ofensivo, tenerlo en la zona media de la tabla, divertirnos y mantener a raya al descenso. Es uno de los artífices del ascenso y conoce el club, la plantilla y el entorno. Pero en sus debe están la pésima racha actual o el quiero y no puedo fuera de casa, situaciones que se acrecientan con la mala gestión de minutos con muchos jugadores o con sus descafeinadas declaraciones tras las derrotas. Pros poderosos y contras convincentes. Difícil decisión. Así que, parafraseando a Carolina Durante, "mi respuesta a todo es 'joder, no sé'". Me estaré haciendo mayor.