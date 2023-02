Almería, 2 de febrero de 2023. Estimado Piñeiro, en 21 años en la profesión jamás viví un día tan esperpéntico. A las 13:27 giro consulta a la fuente A dentro del club y me comenta que la marcha de Pacheco al Espanyol no está confirmada, pero confían en que lo compren al final del día. Eso ya vaticinaba lo que iba a ser la jornada de cierre de mercado. Las horas avanzan con constantes tiras y aflojas entre las partes, el agente del jugador excluido de las mismas por expresa petición de la UDA, y a las 22:24 una fuente B me confirma categóricamente que no se va a hacer, que las negociaciones con el Espanyol se dan por rotas. Sabiendo que faltaba aún hora y media tanteo una fuente C, que me explica que en efecto ve difícil que se solucione porque incluso ha habido una bronca monumental por la actitud del entorno de jugador. Todo se reconduce en los últimos minutos y el fax entra en la LFP. PD: Esto solo lo supera el fiasco de la transferencia de De Gea al Madrid.