José María artero y la nueva biblioteca municipal

La nueva biblioteca municipal llevará el nombre de José María Artero, un hombre que vivió su vida entre la enseñanza y los libros. Curiosamente, Artero siempre hizo su vida entre los libros, ya que fue un editor importante, de los que se atrevía en unos tiempos difíciles a publicar libros. En su casa, en aquellos pasillos llenos de estanterías había miles de libros. En la sede de la Editorial en la calle Gabriel Callejón había montañas y cajas y cajas de libros.

Por eso cuando se propuso a Artero entre los posibles candidatos a poner su nombre a la Biblioteca recordé aquellos años que disfruté de su amistad, su últimos años de vida, donde siempre dejó constancia de su amor por los libros. ¡Qué mejor lugar que una biblioteca para que lleve el nombre de este ilustre almeriense!.

Son muchos los motivos que hacen que me alegre de que al final José María Artero ponga su nombre a la biblioteca. Cuando pase por la calle siempre lo recordaré, aunque no lo he dejado de recordar tantos años después de su muerte. Es curioso, pero además una de sus hijas fue profesora mía en Albox y gozo de la amistad de sus hijos Chema y Jorge. También tengo un grato recuerdo de Ángela, la mujer que siempre estuvo en la vida de Artero, ya fallecida.

La familia se muestra muy agradecida a todas las personas que han apostado por el nombre de José María Artero para que la nueva Biblioteca lleve su nombre. Las personas que tuvimos la suerte de conocer y tratar a menudo a José María sabemos que era un hombre ante todo trabajador, un hombre interesado por la cultura y sobre todo, no tenía miedo a nada. Editó muchos libros, muchos de ellos son hoy referentes, otros tuvieron su momento, pero lo que no cabe duda, es que era un hombre con unas grandes ideas.

Hizo muchas cosas en su vida, pero había que ver su cara cuando aparecía con un nuevo volumen. Para José María, sacar un libro era como tener un hijo, era todo felicidad. Tenía un amor a los libros que no era usual. Por eso, creo que ha sido una gran elección el que el nombre de José María Artero vuelva a estar de plena actualidad.