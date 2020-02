José María se la juega en El Alcoraz

Desconozco, y creo que todos desconocemos hasta donde llega la paciencia de Turki, pero visto lo que ocurrió con Pedro Emanuel, no necesita pensárselo dos veces. ¿Si se la juega José María en Huesca? Es la pregunta que a día de hoy siguen haciéndose muchos aficionados. Yo creo que sí. Si el Almería pierde en El Alcoraz, lo mismo José María no volverá a sentarse en el banquillo del Estadio Mediterráneo o, al menos, esa es la sensación que hay en el entorno del equipo. La derrota frente al colista y la pobre imagen del equipo, unida al enfado de la grada y al preocupante mensaje del entrenador en rueda de prensa, donde entre otras cosas habló de la falta de experiencia y de la juventud, poniendo en entredicho la capacidad de esta plantilla, pueden ser el desencadenante, si no se gana en Huesca, del final de la etapa de José María en el banquillo. El equipo puede que sea joven e inexperto, como dijo José María, y no le faltaba razón, pero ahí está, con su juventud e inexperiencia, en una posición envidiable. Posiblemente experiencia, que no la tiene en el fútbol profesional, sea lo que le falta precisamente a José María, y más estando al frente de un vestuario que parece no ser capaz de dominar, de controlar, cargado de presión por parte de los propietarios del club, pero todos, absolutamente todos, jugadores y cuerpo técnico, sabían cuál es el reto esta temporada y no valen la excusas. Más o menos joven, más o menos experto, el equipo siempre ha estado ahí arriba. Lo que nadie llega a entender en determinados partidos son los análisis irónicos del entrenador, ni los llamados "ataques de entrenador", creando incertidumbre y dudas en el vestuario y todo eso lo ha generado José María, que sabe que si los marcadores no acompañan, la propiedad hará lo que se hace en estos casos, y que para la nueva propiedad del Almería no es novedoso.¿Está el grupo con el entrenador? ¿Goza José María de la confianza de su vestuario? No lo sabemos, pero tiempo al tiempo. El Alcoraz será la prueba del algodón.